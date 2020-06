Congo: ebola-uitbraak in oosten van het land voorbij

De autoriteiten in de Democratische Republiek Congo zeggen in een verklaring dat de uitbraak van het ebolavirus in het oosten van het land voorbij is. In andere delen van het land is het uiterst dodelijke virus echter nog actief.

In totaal overleden voor zo ver bekend 2200 Congolezen in het oosten van het land aan ebola. Het is daarmee de op één na ergste uitbraak van het virus ooit in het Afrikaanse land.

De uitbraak daar woedde twee jaar lang. Ondanks het feit dat twee vaccins daar met succes werden toegepast, kon de uitbraak maar langzaam worden bedwongen. Dat kwam doordat in het gebied bij de Oegandese grens tal van rebellengroepen actief zijn.