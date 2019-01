Confrontaties tussen politie en gele hesjes

Op meerdere plekken in Frankrijk zijn confrontaties geweest tussen de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) en de politie. Langs de Seine in Parijs vuurden agenten traangas af om betogers op afstand te houden. Dat gebeurde onder meer op een voetgangersbrug, zo is op beelden te zien.

Het is de achtste keer dat de beweging de zaterdag tot nationale protestdag heeft uitgeroepen. Behalve in de Franse hoofdstad gingen duizenden mensen onder meer de straat op in Marseille, Bordeaux, Toulouse en Lyon, meldt de krant Le Parisien. Sinds het eerste protest op 17 november, toen bijna 300.000 mensen zich in gele hesjes hadden gestoken, zijn de betogers wel in aantallen afgenomen.

De beweging schreef voorafgaand aan het protest in een open brief aan president Macron dat de ‘hesjes’ bereid zijn „nog veel verder te gaan”. Eerder deze week werd het boegbeeld van de Franse protestbeweging, Eric Drouet, korte tijd vastgehouden vanwege een demonstratie waar geen toestemming voor was.