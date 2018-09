Confrontatie VS en Iran op top VN in New York

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag in zijn toespraak tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York vooral kritiek geuit op Iran.

Trump heeft de Islamitische Republiek aangeduid als een „corrupte dictatuur” die van de eigen bevolking steelt om agressie in het buitenland te financieren. „Ze hebben geen respect voor hun buren, grenzen of de soevereine rechten van landen.”

Teheran moet „een andere toon aanslaan” willen beide landen tot elkaar komen, aldus Trump. „We zouden graag een geweldige relatie hebben met Iran, maar dat gaat nu niet gebeuren. Iran is heel slecht bezig.” Hij riep ertoe op het overwegend sjiitische land wereldwijd te isoleren. Daarnaast noemde hij de nucleaire deal uit 2015 met Iran „verschrikkelijk” en gaf aan dat er vanaf 5 november meer sancties volgen.

Trump vergeleek de Amerikaans-Iraanse relatie met de verbeterde verhouding met Noord-Korea. Hij prees de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het staken van nucleaire proeven en rakettesten, maar zei ook dat er nog veel moet gebeuren voordat Korea volledig kernwapenvrij is. Pas dan kunnen de sancties worden teruggedraaid.

Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar oliekartel OPEC. Hij beschuldigde de OPEC van „afzetterij als gewoonlijk” door de olieprijzen te laten stijgen. Tot de OPEC behoren landen als Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit en Irak.

De Iraanse president Hassan Rohani reageerde op Trump door zijn werkwijze „absurd en abnormaal” te noemen. De sancties zijn in zijn ogen een vorm van „economisch terrorisme.” Hij benadrukte dat mondiale problemen moeten worden opgelost samen met internationale organisaties. „Multilateralisme bestrijden is geen teken van kracht maar een symbool van intellectuele zwakte.” Rohani stak tegelijkertijd de VS een hand toe. „We nodigen hen uit terug te keren aan de onderhandelingstafel die ze hebben verlaten. Ik start de dialoog bij dezen.”