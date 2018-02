Confrontatie tussen legers Israël en Syrië

De rust in Noord-Israël lijkt terug te zijn na een spannende ochtend met confrontaties tussen het Israëlische en het Syrische leger.

Het begon allemaal toen een Iraanse drone in de vroege ochtenduren vanaf een Syrische luchtmachtbasis in Zuid-Syrië opsteeg en naar Israël vloog. Voor zover bekend, ging het om een door het Iraanse leger uitgevoerde operatie. Ten noorden van Beit Shean kwam het toestel het Israëlische luchtruim binnen. De Israëlische luchtmacht schoot de drone neer. De luchtmacht voerde daarop een aanval uit op de locatie waar de drone opsteeg.

Het Syrische leger schoot daarop raketten af op de aanvallende Israëlische vliegtuigen. Een van de Israëlische F-16’s stortte neer. De F-16 kwam neer in de Beit Netofa Vallei in Laag-Galilea. De piloten hebben het toestel met de schietstoel verlaten en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is ernstig gewond.

Het Syrische nieuwsagentschap SANA zei dat het Syrische leger tegenstand heeft geboden aan „nieuwe Israëlische agressie” tegen militaire posities en „meer dan een vliegtuig heeft geraakt.”

Nadat het vliegtuig was geraakt, besloot Israël opnieuw aan te vallen. Vliegtuigen vielen daarop twaalf Syrische en Iraanse militaire doelen aan rondom Damascus.

In sommige dorpen en steden in Noord-Israel ging zaterdagmorgen verschillende keren het luchtalarm af. Toch zeiden bronnen in Noord-Israël dat toeristen er gewoon op uittrokken om van de natuur te genieten. Het leven ging gewoon door.

Tussen Syrië en Israël doen zich al lange tijd incidenten voor. Israël wil voorkomen dat Iran militaire posities opricht in het grensgebied. Ook wil het Israëlische leger niet dat het Libanese Hezbollah leger steeds sterkere wapens krijgt van Iran. Hezbollah heeft al tienduizenden raketten, waarmee het Israël kan bestoken.

Dit is het ernstigste incident tussen Israël en Syrië die zich voorgedaan heeft in jaren. Dit is voor het eerst dat Israël een Iraans doel aanvalt in Syrië na een Iraanse actie. Waarschijnlijk zijn daar ook Iraanse slachtoffers bij gevallen.

Aan de Syrische zijde is een groeiende zelfverzekerdheid te zien. De laatste maanden probeert het Syrische leger elke keer als Israël aanvalt, de Israëlische vliegtuigen te raken. Het neerschieten van een Israëlische F-16 vanmorgen was voor Syrië een succes.

Premier Benjamin Netanyahu heeft op 31 januari in Moskou met de Russische president Vladimir Putin gesproken over de situatie in Syrië en Libanon. Israël is erover bezorgd dat Iran zijn invloed in Syrië uitbreidt en dat dat land pogingen zou doen rakettenfabrieken op te richten voor Hezbollah in Libanon. Overleg met Putin is belangrijk, omdat het Russische leger actief is in Syrië. Rusland oefent veel invloed uit in dat land.

In Israël wordt rekening gehouden met een oorlog tussen enerzijds Israël en anderzijds Syrië, het Libanese Hezbollah en Iran. Ook bestaat er kans dat Hamas in de Gazastrook zijn bijdrage wil leveren door raketten op Israël af te schieten. Geen van de partijen is echter geïnteresseerd in oorlog. Toch kunnen bepaalde incidenten. Zoals die van vanmorgen, uit de hand lopen.

Het Israëlische leger heeft al oefeningen gehouden in verband met een mogelijke oorlog tegen Hezbollah. Defensieminister Avigdor Lieberman zei dat het Israëlische leger dan mogelijk Libanon zal binnendringen.

De vroegere piloot, reservist luitenant-kolonel Reuven Ben-Shalom, zei vanmorgen dat hij niet verwacht dat het huidige incident tot oorlog zal leiden. „In de geschiedenis hebben we vele keren gehad dat er enkele dagen van strijd waren. Deze incidenten namen weer af en leidden niet tot oorlog. De belangrijkste spelers in dit gebied hebben absoluut geen reden tot oorlog over te gaan. Hezbollah, Syrië en Iran weten dat ze zwaar zullen lijden als ze dat doen.”

Ben-Shalom verwacht dat zaterdag zich nog enkele incidenten voor zullen doen. „Elke kant wil een boodschap overbrengen. Ik verwacht dat er morgen niets meer aan de hand is.”