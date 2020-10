Conflict Nagorno-Karabach laait weer op

Twee dagen nadat de laatste wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan tot een einde was gekomen, is het conflict over de regio Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus opnieuw geëscaleerd. Beide landen beschuldigden elkaar woensdag burgers te doden met beschietingen op steden.

Azerbeidzjan zei dat 21 mensen de dood vonden door Armeens vuur op de stad Barda, in het noordoosten van het betwiste gebied. Aan de andere kant zou één dode zijn gevallen door aanvallen op de twee grootste steden in Nagorno-Karabach.

Beide landen ontkennen de claims van de vijand, maar het Rode Kruis rapporteerde woensdag beschietingen in stedelijke gebieden aan beide zijden van het front. Een vrijwilliger van de Rode Halvemaan in Azerbeidzjan kwam om het leven, twee anderen raakten gewond.

Sinds het conflict tussen beide ex-Sovjetrepublieken eind september oplaaide zijn aan beide kanten veel slachtoffers gevallen. Eerdere afspraken over een wapenstilstand die onder toezicht van Moskou werden gemaakt, hielden geen stand.

Azerbeidzjan verloor de controle over het bergachtige gebied met ongeveer 145.000 inwoners in een oorlog na de ineenstorting van de Sovjet-Unie ongeveer dertig jaar geleden. Sinds 1994 bestond er een kwetsbaar staakt-het-vuren. Azerbeidzjan steunt op zijn „broederstaat” Turkije in het conflict. Rusland is op zijn beurt de beschermende macht van Armenië.