Conferentie over terugkeer vluchtelingen van start in Syrië

In Syrië ging woensdag een internationale conferentie van start die de weg moet vrijmaken voor de terugkeer van gevluchte Syriërs. President Bashar al-Assad zei op televisie dat miljoenen van zijn landgenoten willen terugkeren uit het buitenland. Veel landen waar Syriërs een veilig heenkomen hebben gezocht, blijven echter weg van de top.

Op de tweedaagse bijeenkomst in hoofdstad Damascus zijn onder meer buurlanden Libanon en Irak vertegenwoordigd. Ook Rusland, Iran, Venezuela en China stuurden gezanten. Turkije, waar miljoenen Syriërs naartoe zijn gevlucht, is niet uitgenodigd. Dat land steunt rebellen die vechten tegen het regime van Assad. Ook de Europese Unie blijft weg, omdat het nog niet veilig genoeg zou zijn in Syrië.

Assad erkende op televisie dat veel infrastructuur in puin ligt na de jarenlange strijd. Ook is in sommige gebieden nog sprake van „terrorisme”, aldus de omstreden Syrische leider. Die klaagde dat de westerse sancties tegen zijn regime tot gevolg hebben dat er geen geld is voor de wederopbouw van Syrië.

Sinds het begin van de bloedige burgeroorlog in 2011 zijn ruim vijf miljoen Syriërs het land ontvlucht. Troepen van Assad, die militaire steun krijgt van Rusland, hebben inmiddels weer zo’n 70 procent van Syrië in handen. De overgebleven gebieden zijn in handen van veelal jihadistische rebellen en van Koerdische troepen die worden gesteund door de VS.