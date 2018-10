Condé wint alternatieve prijs voor literatuur

De Literatuurprijs van de Nieuwe Academie gaat naar de schrijfster Maryse Condé uit Guadeloupe. De jury van de prijs, die in het leven is geroepen ter vervanging van de Nobelprijs voor de literatuur die dit jaar niet werd uitgereikt, prees het werk van Condé vrijdag in de Zweedse hoofdstad Stockholm als belangrijke bijdrage aan de wereldliteratuur.

De 82-jarige schrijft volgens de jury haar boeken met respect en met precisie, maar ook schrijft ze met humor over de verwoestingen die het kolonialisme heeft aangericht en de chaos van het postkolonialisme. Zij doet dat in een „duidelijke en indrukwekkende taal”.

Naast Maryse Condé waren de Canadese schrijver Kim Thúy, Neil Gaiman uit Groot-Brittannië en de Japanse schrijver Haruki Murakami de finalisten. Murakami trok zich echter op voorhand terug. De prijsuitreiking vindt plaats op 9 december in Stockholm, een dag voordat de Nobelprijzen worden uitgereikt.

De Nieuwe Academie werd begin 2018 opgericht door mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur als reactie op het schandaal rond de Zweedse Academie. Deze kent gewoonlijk de Nobelprijs voor literatuur toe. Vanwege interne geschillen en het ontslag van een aantal leden werd de prijs dit jaar niet toegekend.

De 47 namen van de voor de prijs genomineerde schrijvers werden ingestuurd door Zweedse bibliothecarissen, meer dan 32.000 mensen wereldwijd kozen de finalisten en een jury van vier koos de winnaar. Het prijzengeld van ongeveer 100.000 euro werd verzameld door de verkoop van boeken en donaties.