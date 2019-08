Computerstoring luchtverkeer VS opgelost

Duizenden reizigers hebben op verschillende Amerikaanse luchthavens enige uren te maken gehad met grote vertragingen door een landelijke computerstoring bij de douanedienst. Dat meldt de Customs and Border Protection (CBP).

De storing begon in de loop van de middag (lokale tijd) en aan het begin van de avond meldden de autoriteiten dat het probleem was opgelost. Het verwerken van passagiers is inmiddels hervat. Er waren volgens de CBP geen aanwijzingen dat er kwade opzet in het spel was.

Tijdens het ongemak verwerkte de douane passagiers via alternatieve procedures. Die duurden volgens de CBP wel beduidend langer dan normaal, waardoor vertragingen optreden.

Reizigers op verschillende luchthavens postten beelden op sociale media waarop lange wachtrijen bij de checkpoints te zien zijn. Volgens luchthaven Schiphol zijn vluchten naar Nederland niet vertraagd door de storing.