Computercrash op vliegveld Heathrow

Ook op het Londense vliegveld Heathrow moesten reizigers donderdag geduld hebben bij het inchecken. Volgens MailOnline ontstond er door een computercrash bij British Airways in Terminal 5 de nodige vertraging. Verscheidene toestellen bleven aan de grond totdat het papierwerk met de hand was geregeld en er toestemming kwam voor vertrek. Een woordvoerder vertelde dat het technische probleem inmiddels is opgelost.

Eerder raakte het vliegverkeer op het eveneens drukke Gatwick ernstig verstoord door rondvliegende drones. Het leger werd te hulp geroepen om met speciale apparatuur de saboteur op te sporen.

Om de tienduizenden gestrande passagiers zo snel mogelijk te kunnen vervoeren zodra de start- en landingsbaan wordt vrijgegeven, heeft de minister van Transport toegezegd de restricties voor nachtvluchten tijdelijk te zullen opheffen, ook op andere Britse vliegvelden. Dan nog kan het wel enkele dagen duren voordat iedereen op de plaats van bestemming is.