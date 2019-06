Compliment Trump voor ... Mexico

De president van Mexico zal zich even in de ogen hebben gewreven bij een van de jongste tweets van zijn Amerikaanse collega Trump. Die gaf Mexico daarin min of meer een compliment, misschien wel het eerste ooit.

„Het is triest om over na te denken maar Mexico doet op dit moment meer voor de VS en de grens dan de Democraten in het Congres”, tweette Trump dinsdag. Hij doelde op de duizenden grenswachten die Mexico naar de grens met Guatemala stuurt om daar de stroom migranten te bedwingen. Het bericht vormde een uitzondering op de reeks tirades van Trump richting het zuiden vanwege de vluchtelingen.

Sad when you think about it, but Mexico right now is doing more for the United States at the Border than the Democrats in Congress! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 juni 2019

Een Mexicaanse delegatie is op dit moment in Washington om te onderhandelen met de VS. Trump dreigt met importtarieven op Mexicaanse producten als dat land geen maatregelen treft om migratie naar de VS tegen te gaan.