Complicaties bij voortgang benoeming rechter Hooggerechtshof

Twee Republikeinse senatoren die vorige week aanwezig waren in het Witte Huis bij de bijeenkomst waarop Trump zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof Amy Coney Barrett bekendmaakte zijn ook besmet met het coronavirus. Het gaat om Thom Tillis uit de staat North Carolina en Mike Lee die de staat Utah vertegenwoordigt.

Het duo heeft gezegd dat ze tien dagen in quarantaine gaan. Beiden hebben zitting in de juridische commissie van de Senaat die de verhoren van Barrett afnemen voordat er een stemming over haar definitieve benoeming komt. De verhoren zouden volgens planning op 12 oktober moeten beginnen. De Republikeinen, die een meerderheid van 53 tegen 47 stemmen hebben in de Senaat, willen de benoeming van de nieuwe rechter voor de verkiezingen van 3 november rond hebben.

Een woordvoerder van de Republikeinen in de Senaat heeft gezegd dat de verhoren volgens planning zullen doorgaan en dat van uitstel of afgelasting geen sprake zal zijn.

Tillis is net als Trump verwikkeld in een felle verkiezingsstrijd. In de peilingen kijkt hij tegen een achterstand aan in zijn strijd om herverkiezing tegen zijn Democratische uitdager Cal Cunningham.