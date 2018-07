Compensatie voor nabestaanden Sewol-ramp

Ruim vier jaar na de scheepsramp met de Sewol, heeft een Zuid-Koreaanse rechtbank de staat voor het eerst medeaansprakelijk gesteld. De rechter oordeelde volgens Zuid-Koreaanse media dat de overheid en het scheepvaartbedrijf de nabestaanden van de 304 omgekomen opvarenden schade moet vergoeden.

De Sewol verging in 2014 toen het onderweg was naar het eiland Jeju. Veel slachtoffers waren jongeren op schoolreisje. Honderden nabestaanden stapten in 2015 naar de rechter om een schadevergoeding te eisen. De rechtbank oordeelde donderdag dat de overheid en de uitbater van de veerboot nalatig zijn geweest. Het is nog onduidelijk of zij in beroep gaan.

„Chonghaejin Marine heeft toegestaan dat de Sewol vertrok terwijl het overbeladen en defect was”, zei de rechter volgens de Korea Times. Hij voegde toe dat de overheid er niet in slaagde „de levens en veiligheid van burgers te beschermen”.