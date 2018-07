Compensatie voor inwoners ‘Van Gogh-huis’ VS

Twee Amerikanen die De Sterrennacht van Vincent van Gogh op hun huis hadden laten schilderen, hebben aan het langste eind getrokken in een conflict met de gemeente. Die had het duo een boete opgelegd van 10.000 dollar (ruim 8600 euro), bericht de BBC.

Nancy Nemhauser en Lubomir Jastrzebski uit Mount Dora (Florida) hadden hun huis laten beschilderen zodat hun autistische zoon niet zou verdwalen. „Als hij het Van Gogh-huis zou noemen, zouden mensen hem kunnen helpen”, legde Nemhauser uit.

De lokale autoriteiten waren minder onder de indruk. Zij vreesden onder meer dat automobilisten afgeleid zouden kunnen raken. Het stel kreeg te horen dat ze het werk moesten weghalen en een boete moesten betalen. Zij legden zich daar niet bij neer en klaagden de gemeente aan.

De gemeenteraad stemde deze week in met een schikking en trok de boete in. Het stel krijgt een vergoeding van 15.000 dollar. Ook bood burgemeester Nick Girone publiekelijk excuses aan. Het huis is inmiddels een bescheiden attractie geworden voor toeristen.