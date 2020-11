Communicatieteam van Bidens regering bestaat volledig uit vrouwen

De aanstaande president van Amerika Joe Biden heeft voor het communicatieteam van het Witte Huis alleen maar vrouwen aangesteld. Een keus waar Biden trots op is, zo laat hij in een verklaring weten. Volgens hem is het de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat de zeven belangrijkste communicatiefuncties door vrouwen worden vervuld.

Jen Psaki, een belangrijke medewerkster van het campagneteam van Biden en oud-woordvoerster van het ministerie van Defensie onder Barack Obama, wordt de perschef van het Witte Huis. Zij wordt daarmee de voornaamste woordvoerster van Bidens regering en opvolger van perschef Kayleigh McEnany, die momenteel onder Donald Trump de woordvoering doet namens het Witte Huis.

Op Twitter meldt Psaki dat het communicatieteam „het meest diverse uit de geschiedenis” is, met „zes moeders van jonge kinderen”.

Verder wordt Kate Bedingfield de communicatiedirecteur van het Witte Huis, die zich meer bezighoudt met de strategie. Bidens campagneadviseur Symone Sanders zal de woordvoering doen van aanstaand vicepresident Kamala Harris. En Elizabeth Alexander, die woordvoerster was van Biden toen hij vicepresident was, wordt de communicatiedirecteur van Bidens vrouw Jill.