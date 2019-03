Commotie in Italië over gezinscongres in Verona

Een congres dat de traditionele gezinswaarden wil verdedigen, zet Italië op stelten.

Een bijeenkomst tegen genderneutraliteit in het provinciehuis van Trento (Noord-Italië) werd afgelopen vrijdag verstoord door manifestanten. De demonstranten waren volgens het lokale dagblad L’Adige feministen en vakbondsmensen. Ze protesteerden tegen de bijeenkomst, georganiseerd door de nationalistische partij Lega, omdat het debat niet openstond voor een tegenstem.

De schermutselingen in Trento zijn een voorbode voor de verwachte protesten tegen het World Congress of Families (Wereld Gezinscongres) dat van vrijdag tot en met zondag in Verona wordt gehouden. Op deze bijeenkomst wordt het „natuurlijke gezin als de enige en duurzame eenheid in de samenleving bekrachtigd en verdedigd”, zoals op de website van de organisatie staat. Het congres wordt gecoördineerd door het Howard Center for Family, Religion & Society en krijgt onder meer steun van prolifeorganisaties.

Volgens tegenstanders is de bijeenkomst echter niets meer dan een verkapte aanval op de rechten van homo’s en transgenders, kortweg lhbt. „Er bestaat in de wereld geen enkele wet die obstakels opwerpt voor het huwelijk tussen man en vrouw. Daarom is de verdediging van het traditionele gezin hypocriet en slechts een verhulling van de haat tegen deze minderheidsgroep”, schreef de linkse krant La Repubblica.

De Italiaanse regering is over het congres uiterst verdeeld. Premier Giuseppe Conte, een praktiserend rooms-katholiek, trok zaterdag de aanvankelijke regeringssteun in. De organisatoren moeten nu het logo van de ministerraad verwijderen uit hun publiciteit. Regeringspartij Vijfsterrenbeweging is rabiaat tegen de samenkomst. „Dit congres staat lichtjaren van onze beweging af. Niemand van ons gaat naar Verona om de middeleeuwen te vieren,” zei vicepremier Luigi Di Maio vorige week. „Helaas denkt een deel van de regering daar anders over.”

Regeringspartner Lega steunt het congres inderdaad voluit. Lorenzo Fontana, minister van Gezin en Invaliditeit is een belangrijke spreker op de bijeenkomst. Fontana is een hardliner. Vorig jaar zei hij onder andere dat „illegale immigratie samen met het homohuwelijk en de verspreiding van de gendertheorie op scholen het voortbestaan van het Italiaanse volk bedreigen.”

Ook Matteo Salvini, partijleider van Lega, neemt in Verona plaats achter het spreekgestoelte. „Ik kom in Verona van niemand de rechten en de waardigheid afnemen”, zei Salvini maandag, „maar bevestig enkel de onvervangbaarheid van het gezin, dat gebaseerd is op het verbond tussen man en vrouw.” Salvini herhaalde daarmee de woorden van paus Franciscus, die op dezelfde dag had verklaard dat „het gezin gebaseerd op man en vrouw onmisbaar en onvervangbaar is.”

De uitspraak van de paus –niet meer dan een bevestiging van het officiële standpunt van de Rooms-Katholieke Kerk– moet zo aan de vooravond van het congres worden gezien als een voorzichtige steun in de rug van het familiecongres. Eerder had Franciscus’ rechterhand, staatssecretaris Pietro Parolin, juist laten weten niet blij te zijn met de manier waarop het congres zijn boodschap vertolkte. Het is hem te polemisch.

In 2009 vond het gezinscongres plaats in Amsterdam. De deelname van André Rouvoet, toenmalig minister van Jeugd en Gezin, stuitte toen vooraf op tegenstand vanuit de Tweede Kamer.