Commotie in China om zwangere verpleegster in corona-ziekenhuis

Een video waarin een hoogzwangere verpleegster is te zien die patiënten met het besmettelijke coronavirus behandelt, heeft in China voor veel commotie gezorgd. Dat meldt de BBC zaterdag. Op sociale media regent het negatieve reacties, omdat het onverantwoord zou zijn een zwangere vrouw dergelijk werk te laten doen. De beelden zijn gemaakt in een ziekenhuis in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak.

De video zou zijn verspreid om te laten zien hoe Chinezen alles opofferen om patiënten te helpen. Dat schiet bij velen in het verkeerde keelgat. „Wat is dit? Een show voor politieke doeleinden?”, luidt een reactie. Een andere gebruiker noemt de boodschap van de video „heel ziek”, terwijl weer een ander de Chinese regering van propaganda beticht.

Niet alleen de video met de verpleegster maakt mensen in China boos. Ook beelden waarop te zien is dat verpleegsters worden kaalgeschoren leidt tot woede. Dit zou nodig zijn om een beschermmasker makkelijker op het hoofd te zetten.