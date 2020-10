Het volgende debat tussen president Trump en zijn uitdager Joe Biden is volgens de commissie die is belast met de organisatie van de debatten virtueel. Dit meldde die commissie. Trump blijft dan in het Witte Huis. Het is nog niet duidelijk waar Biden dan komende week zal zijn. Trump werd besmet met het gevreesde coronavirus. Hij moest in een ziekenhuis worden opgenomen, maar is naar eigen zeggen in het weekeinde hersteld. Biden wordt geregeld getest en heeft het virus niet onder de leden.