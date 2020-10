Commissie in Oostenrijk presenteert rapport over corona in Ischgl

In Oostenrijk presenteert een onafhankelijke onderzoekscommissie maandag een rapport over hoe de autoriteiten van Tirol omgingen met de corona-uitbraak in het skioord Ischgl, in het voorjaar. Volgens critici is er te weinig gedaan om wintersporters te beschermen toen het wintersportdorp uitgroeide uit tot een coronabrandhaard.

Duizenden mensen raakten begin dit jaar besmet in Ischgl, dat zichzelf aanprijst als ‘het Ibiza van de Alpen’. Het virus kon zich onder meer in après-skibars snel verspreiden. Ondanks dat het bekend was dat er besmettingen waren, bleven maatregelen uit en mochten toeristen gewoon naar huis reizen. Daardoor namen wintersporters het virus mee naar hun thuislanden, waaronder Nederland.

Vanwege dit incident loopt er tegen de Oostenrijkse autoriteiten een gerechtelijke procedure, aangespannen door wintersporters uit verschillende landen. Honderden Nederlanders hebben zich bij de zaak aangesloten. Ook strafrechtelijk zijn er intussen stappen gezet tegen zeker vier personen.