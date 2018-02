Commissie geeft ‘tegenmemo’ Democraten vrij

De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft besloten om een ‘tegenmemo’ van de Democraten openbaar te maken. Adam Schiff, de hoogste Democraat in de inlichtingencommissie, laat weten dat unaniem is besloten het geheime document vrij te geven.

Het memo is een reactie op een vier pagina’s tellend document van de Republikeinen dat eerder is vrijgegeven. Daarin worden de federale recherche FBI en het ministerie van Justitie er onder andere van beschuldigd een rechter te hebben misleid om toestemming te krijgen voor het bespioneren van een campagnemedewerker van president Donald Trump.

De Democraten vinden die voorstelling onjuist en onvolledig. Met het vrijgeven van het nieuwe document willen ze de claims weerleggen. Volgens Schiff wordt het ‘tegenmemo’ naar het Witte Huis gestuurd en zal het „zeer lastig” worden voor de regering-Trump om openbaarmaking ervan nog tegen te houden.

Trump heeft vijf dagen om te besluiten wat hij met het memo gaat doen. Mocht Trump voor vrijdag het memo niet vrijgeven, zal hij de Democraten verder tegen zich in het harnas jagen, omdat hij dat van de Republikeinen wel heeft vrijgegeven. Dat was nog eens zeer tegen de wil van de FBI.

De verstandhouding tussen de Democraten en Republikeinen is al niet best. Uit een recente peiling van persbureau Reuters en Ipsos blijkt dat 75 procent van de Democraten vindt dat het Witte Huis en de Republikeinen de FBI en het ministerie van Justitie proberen te ondermijnen. Andersom denkt 73 procent van de Republikeinen dat de FBI en Justitie president Trump proberen te ondermijnen.

Uit de peiling blijkt tevens dat een kleine meerderheid in de VS denkt dat Trump of een deel van zijn entourage met de Russen heeft samengewerkt om de presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden.