Commissie adviseert stappen tegen minister VS

De commissie Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vindt dat minister William Barr (Justitie) minachting van het Congres moet worden verweten. Barr weigert het ongecensureerde rapport van speciaal aanklager Robert Mueller te overhandigen.

Aan het besluit van de commissie ging volgens de krant The New York Times een urenlang debat vooraf. De leden stemden uiteindelijk langs partijlijnen. Het is nu aan het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, om te besluiten of het de aanbeveling overneemt.

Barr gaf vorige maand wel een geredigeerde versie van het onderzoeksrapport van Mueller vrij, maar de Democraten nemen daar geen genoegen mee. Ze willen al het onderzoeksmateriaal zien en vinden dat de minister dat dwarsboomt. Tussen het materiaal zit mogelijk belastende informatie over president Donald Trump.

De kwestie heeft geleid tot politiek getouwtrek tussen het Witte Huis en de oppositie. Trump gebruikte woensdag een speciale bevoegdheid, het zogeheten ‘executive privilege’, om de informatie uit handen van afgevaardigden te houden. Daar had Barr hem om gevraagd.

Barr had in zijn brief aan Trump aan de alarmbel getrokken over de geëiste informatie. Daar zouden ook vertrouwelijke gegevens bijzitten en informatie die betrekking heeft op strafrechtelijke onderzoeken die nog gaande zijn. Ook zou zijn ministerie sommige gegevens wettelijk gezien niet mogen vrijgeven.

Het is volgens de krant pas één keer voorgekomen dat een minister van Justitie minachting (‘contempt’) van het Congres is verweten. Het is niet duidelijk wanneer de stemming over Barr moet plaatsvinden.