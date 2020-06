Commandant vliegdekschip krijgt baan niet terug na coronarel

De voormalige commandant van het Amerikaanse vliegtuigschip Theodore Roosevelt krijgt zijn oude functie niet terug. Kapitein Brett Crozier schoot volgens de marine ernstig tekort tijdens een grote uitbraak van het coronavirus aan boord.

Crozier verloor zijn baan nadat hij alarm had geslagen over de virusuitbraak op zijn schip. De brief met zijn noodkreet lekte uit en dat bracht het Pentagon in verlegenheid. Later juichten honderden bemanningsleden hun voormalige commandant toe terwijl hij het schip verliet.

De affaire heeft ook de kop gekost aan de bewindsman die Crozier ontsloeg. Minister van Marine Thomas Modly vloog naar Guam om de bemanning van de Rooseveld toe te spreken. Hij noemde Crozier „te naïef of te dom” voor zijn functie. Dat leidde tot grote verontwaardiging.

De marine had eerder nog geadviseerd Crozier zijn oude functie terug te geven, maar komt daar nu op terug. De voormalige baas van de kapitein, Schout-bij-nacht Stuart P. Baker, wordt ook berispt. Zijn geplande promotie gaat voorlopig vermoedelijk niet door.

Zo’n 1200 bemanningsleden van de Roosevelt hebben positief getest op het coronavirus. Het virus kwam vermoedelijk tijdens een stop in Vietnam aan boord.