Commandant Taliban en 29 anderen gedood

Door een luchtaanval in Afghanistan is een hoge commandant van de Taliban omgekomen, samen met 29 anderen. Zowel de radicaalislamitische groep zelf als de Afghaanse autoriteiten bevestigen de dood van Abdul Manan, die Talibanleider was in de provincie Helmand. De aanslag was volgens de Afghanen een samenwerking tussen Afghaanse en Amerikaanse speciale eenheden.

De Afghaanse newssite Tolo News meldde dat Manan is gedood met een bewapende drone. De commandant zou onder vuur zijn genomen tijdens een ontmoeting met andere Talibancommandanten en -strijders.

Er zijn in Afghanistan gesprekken gaande die moeten leiden tot serieuze vredesonderhandelingen, maar tot vermindering van het geweld heeft dat proces nog niet geleid.