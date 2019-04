Commandant Guantánamo Bay ontslagen

De gevangenisbaas van Guantánamo Bay is ontslagen. Admiraal John Ring is na een maandenlang onderzoek uit zijn functie gezet bij de Amerikaanse terroristengevangenis op Cuba. Ring had sinds april vorig jaar de leiding over de gevangenis.

Southern Command, het onderdeel van het ministerie van Defensie waar Guantánamo Bay onder valt, heeft niet bekendgemaakt waarom Ring is ontslagen. Het enige dat werd gezegd was dat het kwam door de uitkomsten van het onderzoek dat eerder in april was afgerond. „Het nieuwe leiderschap verandert niets aan ons beleid en de behandeling van de gevangenen”, staat in een verklaring van Southern Command.

In Guantánamo Bay worden vooral verdachten van terrorisme van over de hele wereld vastgezet. De verhoormethoden en behandeling van gevangenen is berucht en zouden erg hard zijn.

De vorige Amerikaanse president Barack Obama had beloofd de beruchte gevangenis te sluiten. Dat is niet gelukt. Momenteel zitten er nog ongeveer veertig gevangenen vast.