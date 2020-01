Comité WHO vergadert over uitroepen internationale noodsituatie

Een speciaal comité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt donderdag bijeen over het uitroepen van een internationale noodsituatie. Het comité vraagt zich af of het in China opgedoken coronavirus de ‘PHEIC-status’ krijgt’. Dat is een Engelse afkorting voor: Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Er zijn inmiddels al meer dan 6000 mensen besmet en meer dan 130 mensen zijn aan de aandoening bezweken. Er zijn in bijna twintig landen gevallen geconstateerd, maar vooralsnog zijn uitsluitend in vooral het midden van China mensen door het virus overleden.

Het zou de zesde keer sinds 2009 zijn dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Het comité maakt naar verwachting in een persconferentie rond 19.30 uur bekend of er sprake is van een ‘PHEIC’ of dat er meer onderzoek moet worden gedaan.

WHO-chef Tedros zei woensdag wel dat hij graag de huidige procedures om te komen tot zo’n ‘de PHEIC-status’, zou veranderen. De laatste keer dat de WHO die uitriep was in 2019 over een ebolavirus in het Congolese Kivu. Daar gingen maanden van discussies aan vooraf.