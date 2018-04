Comey vergelijkt Trump met maffiabaas

Voormalig FBI-directeur James Comey vergelijkt de werkwijze van de Amerikaanse president Donald Trump in zijn nieuwe boek met die van een maffiabaas. Comey omschrijft de president bij ABC News als onethisch en niet-gebonden aan waarheid en institutionele waarden.

De FBI-directeur werd in mei vorig jaar door Trump ontslagen. Het ontslag leidde tot in het instellen van speciaal onderzoeker Robert Mueller, die de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt.

Comey vertelt in het boek A Higher Loyalty hoe de president tijdens een diner loyaliteit van hem eiste. De ontmoetingen deden hem denken aan zijn eerdere carrière als aanklager tegen de maffia, zei hij tegen The Washington Post. „De baas heeft complete controle. De eed van trouw. Het wij-tegen-zij-wereldbeeld. Het liegen over alle zaken, groot en klein, als gevolg van een loyaliteitscode die de organisatie boven alle moraal en waarheid stelt.”