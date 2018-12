Comey praat nogmaals met commissie Huis VS

Voormalige FBI-directeur James Comey zal nogmaals een verklaring afleggen tegenover een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Daar stemde hij mee in nadat hij vrijdag ook al met de commissie had gesproken over de onderzoeken naar Hillary Clintons gebruik van een privéserver voor haar e-mails. Dat gebeurde achter gesloten deuren.

De door Donald Trump ontslagen oud-chef van de opsporingsdienst wilde in eerste instantie helemaal niet komen getuigen. Pas nadat was afgesproken dat hij de vrijheid krijgt om alles wat gezegd is openbaar te maken, wilde hij vrijdag verschijnen.

„Als je de transcriptie leest, zie je dat we in hemelsnaam weer praten over de e-mails van Hillary Clinton, dus ik weet niet zeker of we dit überhaupt moeten doen”, reageerde Comey na afloop. Uit beleefdheid heeft hij op alle vragen geantwoord, zei hij. Volgens de oud-FBI-directeur had het verhoor ook openbaar gekund. 17 december verschijnt hij weer voor de commissie.

De advocaat van Comey betoogde eerder dat de Republikeinse leden de oud-FBI-topman achter gesloten deuren wilden horen, zodat ze daarna selectief informatie konden lekken.