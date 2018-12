Comey komt toch praten met commissie Huis VS

Voormalige FBI-directeur James Comey is toch bereid om een verklaring af te leggen tegenover een commissie van het Huis van Afgevaardigden. De door Donald Trump ontslagen oud-chef van de opsporingsdienst weigerde dat aanvankelijk. Hij wilde dat de rechter de oproep om te komen ongeldig zou verklaren, maar een dag voor de uitspraak heeft hij besloten zijn verzet te staken.

Comey zal vrijdag getuigen achter gesloten deuren, maar wel met de afspraak dat hij de vrijheid krijgt om alles wat gezegd is openbaar te maken. De oproep aan Comey is het initiatief van de Republikeinse leden die nu nog in de meerderheid zijn. Bij de verkiezingen van november bemachtigden de Democraten weliswaar de meerderheid, maar het Huis komt pas in het nieuwe jaar bijeen in de nieuwe samenstelling.

De advocaat van Comey betoogde eerder dat de Republikeinse leden de oud-FBI-topman achter gesloten deuren wilden horen, zodat ze daarna selectief informatie konden lekken. De afgevaardigden willen Comey onder meer ondervragen over de onderzoeken naar Hillary Clintons gebruik van een privéserver voor haar e-mails en de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.