Comey gaat getuigen voor Senaatscommissie

Voormalig hoofd van de FBI James Comey heeft vrijdag (lokale tijd) gezegd dat hij op 29 mei zal getuigen bij de openbare verhoren van de Senaatscommissie die onderzoek doet naar vermeende Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Comey werd vorige week ontslagen door president Donald Trump. De president zou Comey onder druk hebben gezet om het onderzoek naar de Russische bemoeienis te staken maar Trump ontkent dat. Eerder vrijdag maakte Trump Comey nog uit voor „Nut Job”, wat zoiets betekent als mafkees.

De Senaat is niet het enige instituut dat onderzoek doet over dit onderwerp. Voormalig FBI-directeur Robert Mueller is door het Ministerie van Justitie aangesteld als speciale aanklager die een strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar de mogelijke inmenging van Rusland in de presidentsverkiezingen.