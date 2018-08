Comeback van omstreden FPÖ-politicus

De omstreden Oostenrijkse politicus Udo Landbauer (32) heeft zijn comeback aangekondigd. Het prominente lid van de rechtspopulistische FPÖ trad af nadat bekend was geworden dat hij in zijn studententijd naziliederen zong. De vereniging waarvan hij vicevoorzitter was, Germania, was trots op haar bundel met antisemitische songteksten. Het beruchte boek dook op vlak voor de deelstaatverkiezingen in februari.

Landbauer deelde dinsdag mee dat hij alsnog fractievoorzitter van de FPÖ wordt in het parlement van Neder-Oostenrijk. Hij nam dat besluit na te hebben vernomen dat het Openbaar Ministerie het gerechtelijk onderzoek staakt en afziet van vervolging. Onder anderen partijleider Heinz-Christian Strache maakte zich onmiddellijk sterk voor een rentree van de verloren zoon.