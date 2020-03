Comeback Joe Biden en Tulsi Gabbard houdt vol

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: de comeback van Joe Biden op Super Tuesday en

Super Tuesday domineerde deze week vanzelfsprekend het nieuws rond de Amerikaanse verkiezingen. Traditiegetrouw heeft op deze dinsdag de grote schifting in de kandidaten voor de race om het Witte Huis plaats. Voor de Republikeinen leverde dat geen verrassing op: Donald Trump zal als zittende president deze zomer op de partijconventie de nominatie in de wacht slepen.

Bij de Democraten was het spannend. Pete Buttigieg en Amy Klobuchar gooiden vóór Super Tuesday de handdoek al in de ring. Joe Biden leek in de peilingen alleen maar verder weg te zakken. Zou de linkse Bernie Sanders op 3 maart definitief een voorsprong nemen? En wat gaat miljardair Michael Bloomberg doen?

Super Tuesday leverde diverse verrassingen op. Om te beginnen een regelrechte comeback voor Joe Biden. De voormalige vicepresident sleepte maar liefst tien van de veertien staten in de wacht. Sanders won weliswaar in de belangrijke en volkrijkste staat Californië, maar staat nu wel met afstand op de tweede plaats.

Grote verliezers waren Elizabeth Warren en Michael Bloomberg. Warren wist zelfs niet in haar thuisstaat Massachusetts te winnen en stapte uit de race. Bloomberg boekte alleen winst in het overzeese gebiedsdeel Samoa. Ook hij hield het na die teleurstelling voor gezien. Ruim 500 miljoen dollar armer en een illusie rijker. De kritiek dat Bloomberg de Democratische nominatie zou ‘kopen’, lijkt daarmee gelogenstraft.

De komende voorverkiezingen zullen uitwijzen of Biden zijn voorsprong weet te behouden. Het lijkt erop dat veel Democratische kiezers er hoe langer hoe meer van overtuigd raken dat de oud-vicepresident de enige kandidaat is die nog enige kans maakt om het op 3 november met succes tegen Donald Trump op te nemen.

Campagne

Intussen lijkt het coronavirus de Verenigde Staten ook steeds meer in zijn greep te krijgen. Zowel het dodental als het aantal besmettingen loopt gestaag op. Veel grote evenementen worden afgelast en de uitbraak zal ongetwijfeld ook gevolgen voor bijeenkomsten in de verkiezingscampagne hebben.

Wereldwijd –en dus ook in de Verenigde Staten– leidt de epidemie tot aanzienlijke economische schade en scherpe daling van de beurskoersen. De grote vraag is hoe de kandidaten in de campagne met de kwestie omgaan. Onder president Trump floreerde de Amerikaanse economie en dat buit hij graag uit richting de kiezer. Nu zal hij ook een antwoord moeten formuleren op de klappen die Amerikaanse bedrijven incasseren.

Ander nieuws

-Bernie Sanders kan de Democratische nominatie nog steeds winnen, als hij zich eens wat minder als opstandeling tegen de gevestigde orde presenteert. Dat betoogde Elizabeth Spiers, politiek consultant, deze week in The New York Times. Zijn meest loyale aanhangers zullen het wel met zijn rebelse opstelling eens zijn, maar daar zal Sanders niet de volle breedte van de Democraten achter zich krijgen. „Zijn campagne moet een visie ontwikkelen die mensen in staat stelt hem niet als gebrekkige kandidaat te zien of als iemand die totaal buiten de politieke werkelijkheid staat”, aldus Spiers.

-De Democratische afgevaardigde Tulsi Gabbard is ook nog steeds in de race voor de nominatie, hoewel ze natuurlijk weet dat ze het nooit zal redden tegen Joe Biden en Bernie Sanders. Ze won deze week twee gedelegeerden in Amerikaans Samoa, het overzeese gebiedsdeel waar ook Michael Bloomberg won. Dit weekeinde gaat de politica in Las Vegas campagne voeren. In de nationale peilingen kwam ze nooit boven de 1 procent uit.