Comapatiënte Italië mag sterven

Een Italiaan mag zijn dochter die al zestien jaar in coma ligt laten sterven door haar kunstmatige voeding stop te zetten. Dat heeft een hof van beroep in Milaan woensdag bepaald, aldus het Italiaanse persbureau ANSA.

De vader van de nu 36-jarige Eluana Englaro, die in 1992 in coma raakte na een auto-ongeval, kreeg toestemming de kunstmatige voeding te stoppen. Volgens het hof hebben artsen afdoende bewezen dat de vrouw „vegetatief” is en dat haar toestand onomkeerbaar is.

Toen de vrouw twee jaar in coma had gelegen, zeiden de dokters al dat ze nooit meer wakker zou worden. Ze ligt in een ziekenhuis in de noordelijke stad Lecco. Al tien jaar poogt de vader toestemming te krijgen om de voedingsbuis te verwijderen. „Eindelijk kunnen we haar bevrijden”, zei haar vader na de uitspraak.

Euthanasie en andere vormen van actieve bespoediging van de dood zijn in Italië niet toegestaan. Patiënten hebben wel het recht behandeling te weigeren, maar in dit geval kan de vrouw haar wens niet kenbaar maken.

Vorig jaar oktober wilde het hooggerechtshof geen toestemming geven de vrouw te laten sterven en verwees de zaak door naar het hof van beroep.

Volgens dat hof stemt de manier van sterven overeen met de overtuigingen van de vrouw. De vader voert aan dat dit de wens van zijn dochter was. Kort voor ze het ongeluk kreeg, had ze een comateuze vriend bezocht. Tegen haar familie had ze gezegd in zo’n situatie liever te sterven. „Ze wilde dat de natuur zijn loop had”, zei de vader tegen de krant La Repubblica. „Nu kan ik de meest fantastische mens die ik ken vrijlaten.”

In het sterk rooms-katholieke Italië maakt de zaak veel tongen los. Het Vaticaan heeft de uitspraak woensdag direct veroordeeld.