Column: Respect voor de agent

De politie is je beste vriend, in Nederland althans. Maar wie in de Verenigde Staten probeert amicaal te doen tegenover oom agent of (te) weinig respect toont, heeft een fors probleem. Onthoud: een ”cop” is je maatje niet.

Op het eerste oog kunnen hardrijders in Amerika gerust zijn. Flitspalen zijn er nauwelijks. Dus, het gaspedaal nog maar dieper indrukken? Vergeet het maar. Wie 2 of 3 mijl te hard rijdt, kan zomaar, uit het niets, de politie achter zich aan krijgen. De hoeders van de verkeersveiligheid staan vaak verdekt opgesteld, achter heuveltjes of bosjes. En wie zich op de verlaten vlakten van het Midden-Westen of in de woestijn van Arizona onbespied waant, vergist zich. Verkeers- en snelheidscontroles kunnen ook worden uitgevoerd met een helikopter vanuit de lucht. De politie wacht je mijlen verder op.

Wanneer een politieagent in de VS wil dat een automobilist stopt, gaat hij niet zoals in Nederland voor hem rijden, maar juist achter hem. Door zwaailichten en eventueel sirene aan te zetten, wordt de aandacht van de weggebruiker getrokken. Zodra een automobilist de politie heeft opgemerkt, doet hij er goed aan zo snel mogelijk aan de kant van de weg te gaan staan. En dan?

Het is in Nederland heel gewoon dat een bestuurder dan uitstapt om in gesprek te gaan met de agent die hem staande houdt. Een dringend advies: doe dat in Amerika nooit. Wie daar uitstapt, kan voor bijzonder onaangename verrassingen komen te staan. Hij moet er niet vreemd van opkijken dat de agent binnen twee tellen een pistool op hem richt. Er zijn zelfs voorbeelden bekend dat Amerikaanse politiemensen in paniek op een automobilist schoten omdat die uit zijn auto stapte.

Wie zijn auto aan de kant heeft gezet, dient gewoon in het voertuig te wachten en zijn handen aan het stuur te houden. Zo kan de politiemedewerker zien dat de bestuurder geen wapen in zijn handen heeft. Trouwens, ook de handen van medepassagiers moeten voor hem zichtbaar zijn en leeg. Inzittenden doen er goed aan geen onverwachte bewegingen te maken, want dat kan een agent verkeerd interpreteren.

Doorgaans zal de politie zich bij het raampje aan de bestuurderszijde aandienen en zijn vragen stellen. Het is vooral belangrijk om beleefd te zijn. Wanneer een agent om papieren vraagt, zal hij die doorgaans meenemen naar zijn auto om daar een en ander te checken. Dat kan even duren. De bestuurder en zijn passagiers dienen in de auto te blijven en geduldig te wachten totdat de agent terugkomt – meestal met bon. Die liegt er vaak niet om.

Voor minder dan 5 mijl te hard rijden, kan er zomaar een sanctie van 160 dollar worden opgelegd. Dat is bitter. Maar wie de bon met een bescheiden en beleefd „dank u wel” aanneemt, is meestal het beste af.