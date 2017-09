Column: Er zijn meer wereldverbeteraars dan je denkt

In deze rubriek reflecteren buitenlandredacteuren van het RD op actuele gebeurtenissen in het nieuws. Deze week: er zijn meer wereldverbeteraars dan je denkt.

Waarom hebben auto’s geen vooruitkijkspiegel? Die vraag kwam op toen ik me deze zomer liet rondrijden in Myanmar (Birma). Daar rijden auto’s rechts en dat is opmerkelijk in een voormalige Britse kolonie waar links de regel was. Veranderen van rijbaan was voor het Birmese regime een manier om het koloniale verleden van zich af te schudden.

Wat te doen met auto’s die voor de linker weghelft zijn gemaakt? Het stuur aan de rechterkant hebben? Die zijn blijven rijden. Precies daarom kreeg ik behoefte aan een buitenspiegel die zicht naar voren biedt.

Dat zit zo. Bij iedere poging tot inhalen moest mijn chauffeur kamikazeachtige zwenkingen naar links maken om te zien of het wel kon. Had hij een omgekeerde spiegel op links gehad, dan had ik níét bij iedere inhaalpoging hoeven roepen: Nee, kan niet!

Intussen valt er levensbeschouwelijk ook wat te zeggen voor het hebben van zo’n vooruitkijkspiegel. Een spiegel die je een blik geeft op de toekomst. Reken maar dat zicht daarop je gedrag net zo beïnvloedt als zo’n autospiegel.

Ik moest eraan denken toen ik het essay van Bas Heijne las over de „wereldverbeteraars” Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Vergezichten speelden een grote rol in hun leven – die van King is zelfs beroemd: „I have a dream.”

Wat was ten diepste hun droom? Dat ze geloofden in wat alle mensen met elkaar verbindt én aan elkaar verplicht maakt, stelt Heijne. Ondanks verschillen in religie, cultuur of sociale identiteit. Van wereldomvattende betekenis was ook dat ze dáád bij die droom voegden en: daar zware offers voor brachten.

Intussen is het boekje van Heijne christelijker van inhoud dan hijzelf wil toegeven. Zo staan de namen van Jezus, van „St. Johannes” en van Paulus erin vermeld en zeker niet in de kantlijn. Jammer dat die rol van het christelijk geloof als inspiratiebron voor ‘de drie’ onderbelicht blijft. Heijne groepeert religieuzen liever bij de vijanddenkers, de ja-zeggers, maar nee-doeners.

Dat is jammer omdat zijn essay nogal neerslachtig eindigt. Wie brengt het gedachtegoed van de drie nog in prakijk? „Er handen en voeten aan geven in een complexe, verwarrende werkelijkheid is een ontzagwekkende taak.”

Als hij meer oog had gehad voor al die christenen die (tot hun eigen verbazing) nee-zeggen maar ja doen, dan had Heijnes essay blijer geklonken. Volgelingen van Jezus drómen niet, maar krijgen vanuit de Bijbel –de vooruitkijkspiegel bij uitstek– zicht op het komend Godsrijk, waarin gerechtigheid, liefde en vrede heersen. En naar wat ze zíén gaan ze zich gedrágen: wereldverbeteraars worden ze, in hun straatje, dorp of stad. Vaak hebben ze dat zelf niet eens door. Zijn ze, turend in hun vooruitkijkspiegel, vanzelf naar links opgeschoven...