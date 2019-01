Colombianen lopen mars tegen terreurgeweld

In Colombia hebben duizenden mensen deelgenomen aan een mars om hun ongenoegen te uiten over het terreurgeweld van deze week. In heel het land liepen mensen met witte vlaggen en ballonnen over straat.

Ook president Iván Duque en andere politieke leiders namen deel aan de protestmars. Ze omarmden agenten op de route naar het Plaza de Bolívar, het belangrijkste plein van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Daar scandeerden de demonstranten „geen terrorisme meer” en deelden ze bloemen aan veiligheidspersoneel uit.

Donderdag eiste een bomaanslag op een politieacademie in Bogota twintig levens. De vermoedelijke dader was lid van de linkse guerrillabeweging ELN. Het was de dodelijkste terreuraanval in het land sinds 2003 toen guerrillabeweging FARC een bomaanslag pleegde bij club El Nogal die 36 mensen het leven kostte.