Colombiaanse leger doodt rebellenleider

Een Colombiaanse rebellenleider die weigerde na het vredesakkoord van 2016 zijn wapens neer te leggen, is gedood door het leger. Dat heeft president Ivan Duque gezegd.

De man, die onder de oorlogsnaam Rodrigo Cadete bekend was, was een van de leiders van een groep voormalige FARC-rebellen. Volgens Colombia was Cadete bezig een groep dissidenten om zich heen te verzamelen. Tijdens de gevechten die hem het leven kostten sneuvelden ook negen andere guerrillastrijders.

De afsplitsingen van de FARC vormen dertig groepen met gezamenlijk 1800 strijders. Circa 13.000 FARC-leden legden in 2016 de wapens neer. De groepering is nu een politieke partij met gegarandeerd tien zetels in het Congres tot 2026.

De gewapende strijd van de FARC in Colombia duurde een halve eeuw en heeft aan meer dan 260.000 mensen het leven gekost.