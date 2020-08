Colombiaans ontbijt is erg lekker, vullend en gevarieerd

Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar. Daar weten de Colombianen alles van. De Colombiaanse ontbijtkeuken is gevarieerd, vullend, en vooral erg lekker.

Van hartige soepen met gepocheerd ei tot pakketjes van vlees en maïsdeeg gestoomd in bananenblad: denkend aan mijn reizen door Colombia zijn het vaak de herinneringen aan het ontbijt die me als eerste te binnen schieten. Zoals het monumentale ontbijt bij een boerenfamilie in het oosten van het land, waar ik na een lange rit over bergwegen vroeg in de ochtend aankwam. „Je bent net op tijd voor het ontbijt”, zei de gastvrouw waarna we plaatsnamen aan een tafel buiten op het erf.

Vanaf de tafel keek ik naar binnen in de keuken, waar de moeder des huizes de laatste hand aan het ontbijt legde. Ze verdeelde in bananenblad gestoomde pakketjes van maïsdeeg met kip, varkensvlees en kikkererwten over de borden, en legde daar een grote lap vlees naast, geroosterd boven een houtvuur in de hoek van de keuken. Daarbij kwam nog een stuk gekookte cassave. Als bonus nog een halve avocado en een banaan, vers geoogst door haar man die net daarvoor terugkwam van het land. Een feestmaal.

Meesterlijke ontbijten als die bij de boerenfamilie zijn heel gewoon in Colombia, waar het ontbijt geldt als de belangrijkste maaltijd van de dag. Van de hartige soepen met ei in de Andes tot de ”tamales” (pakketjes gestoomd in bananenblad) van de regio Tolima en de gefrituurde visempanadas van de kust. Elke regio heeft zijn eigen inventieve en heerlijke ontbijtgerechten die één ding met elkaar gemeen hebben: een gevulde maag.

Daarbij komt doorgaans een kop koffie of warme chocolademelk, waar ze in de bergregio’s dan weer een stuk zoutige witte kaas in dopen. Een eigenaardige gewoonte die ik me nog niet eigen heb kunnen maken. Even alomtegenwoordig is de ”arepa”, die bijna overal in Colombia bij het ontbijt wordt geserveerd. Het is een tortilla gemaakt van maïsdeeg, die in talloze varianten voorkomt: gevuld met kaas, ei of reuzel.

Maar mijn persoonlijke ontbijtfavoriet blijft ”changua”: een hartverwarmende soep van eieren, gepocheerd in melk met lente-ui en koriander, afkomstig van de koude hoogvlakten rondom Bogota. Water en zout betekent changua in de inheemse taal van de Muisca, die voor de komst van de Spanjaarden dit gebied bewoonden. Het gerecht is even simpel als ingenieus en smaakt het lekkerst als het met liefde wordt bereid – doorgaans in het meest onooglijke restaurantje ergens op de hoek of door een liefdevolle thuiskok. Die laatste ben ik inmiddels zelf, daarom deel ik hiernaast mijn recept voor de ontbijtsoep. Buen provecho!

Serie

Ontbijten

De één eet ’s ochtends witte bonen, de ander rijst, een derde volkorenbrood. Een serie over ontbijten in het buitenland. Deel 3: Hoe begint de gemiddelde Colombiaan de dag? Volgende week: deel 4: ontbijten in Duitsland.

Recept ontbijtsoep ”changua”

Ingrediënten: 4 koppen volle melk, 2 koppen water, 4 grote eieren, zout naar smaak, bosui, koriander, klontje roomboter een paar sneden geroosterd brood, eventueel geraspte kaas

Breng de melk aan de kook met het water, klontje roomboter, zout naar smaak en een in dunne ringetjes gesneden bosui – alleen het wit, bewaar het groen voor garneren. Laat een paar minuten zachtjes koken en breek dan voorzichtig de eieren in de bouillon, de dooiers moeten heel blijven. Kook een paar minuten op laag vuur met deksel op de pan, tot het wit is gestold maar de dooiers nog zacht zijn. Serveer meteen met fijngehakte koriander en het fijngesneden groen van de bosui. Doop stukken geroosterd brood in de soep. Wat geraspte kaas erover is lekker.