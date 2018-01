Colombia wil vredesoverleg met ELN hervatten

De Colombiaanse regering wil de vredesbespreking met de linkse guerrillabeweging ELN, het Nationaal Bevrijdingsleger, zo snel mogelijk hervatten. „Op dit moment voeren we overleg over een nieuwe wapenstilstand’, zei president Juan Manuel Santos in Wenen. Hij hoopt gauw een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren om daarna aan de onderhandelingstafel te gaan zitten om ,,een totale vrede met de ELN te sluiten”.

De Colombiaanse autoriteiten schortten het vredesoverleg twee weken geleden op nadat de rebellen een bomaanslag hadden gepleegd op een oliepijpleiding. Daarna vielen ze vaker installaties van de olie-industrie aan, maar ook eenheden van het regeringsleger.

Sinds eind 2016 vrede werd gesloten met de veel grotere FARC is de ELN in het Zuid-Amerikaanse land met een kleine 2000 strijders de enige nog actieve guerrillagroepering. Deze vecht tevens een drugsoorlog uit met de georganiseerde misdaad.