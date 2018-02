Colombia stuurt ME naar grens Venezuela

De Colombiaanse autoriteiten hebben oproerpolitie naar de Venezolaanse grens bij Cúcuta gestuurd, nadat grote onrust was ontstaan in menigte Venezolanen die er het land binnen willen. Bij de brug die de twee landen verbindt, is een enorm gedrang ontstaan en de oproeppolitie moest ingezet om plaatselijke politie en grenswacht bij te staan, meldden Colombiaanse media zaterdag.

Het gedrang is een gevolg van verscherpte identiteitscontroles die de Colombiaanse president donderdag heeft aangekondigd. De grenspost Cúcuta krijgt dagelijks circa 37.000 Venezolanen te verwerken. Ze verlaten hun land omdat het door wanbeleid in een diepe en uitzichtloze crisis verkeert die onder meer tot hongersnood heeft geleid.

Veel Venezolanen gaan boodschappen doen in Cúcuta, maar talrijke anderen blijven in Colombia. Naar schatting een half miljoen Venezolanen zijn in de afgelopen jaren de grens overgestoken en niet meer teruggekeerd naar Venezuela.