Colombia smult van ontsnapping ex-senator

Colombiaanse autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek gelast naar de ontsnapping van een wegens corruptie tot 15 jaar cel veroordeelde ex-senator, Aída Merlano. Acht functionarissen van het gevangeniswezen zijn onmiddellijk geschorst, onder wie de directrice van de betrokken gevangenis, melden plaatselijke media. De ontsnapping begin deze week bij de tandarts is voor een groot deel op beelden vastgelegd tot groot genoegen van de Colombiaanse media.

De 43-jarige veroordeelde vrouw mocht onder bewaking naar de tandarts in het noorden van de hoofdstad Bogota. De bewaker liet haar even alleen bij tandarts Javier Cely Barajas. Die bekommerde zich kennelijk niet enkel om haar gebit. Hij is als eerste verdachte in deze ontsnappingszaak gearresteerd en zou Merlano goed kennen. Ook wordt de rol onderzocht van twee kinderen van Merlano die ook bij de tandarts waren.

Merlano kleedde zich op de tandartsstoel om en ontsnapte door het raam, waar ze aan een roodgekleurd touw naar de straat afdaalde. Daar verdween ze met hulp van een motorrijder.

Aída Moreno werd in 2018 gearresteerd vlak na haar omstreden verkiezing tot senator. Ze is een jaar geleden door het hooggerechtshof definitief veroordeeld wegens onder meer corruptie.