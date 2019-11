Colombia sluit grens Venezuela tot vrijdag

Colombia sluit bij het aanbreken van woensdag de grens met Venezuela. De landgrens blijft tot vrijdag gesloten, aldus de autoriteiten. Die vrezen mogelijk dat het autoritaire regime in Venezuela misbruik wil maken van sociale onrust in Colombia. Die zou donderdag op een heleboel betogingen tot uiting komen.

Tal van Colombiaanse organisaties zoals vakbonden en partijen hebben aangekondigd te gaan betogen tegen onder meer het economisch beleid van de regering en tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud.

De regering van president Iván Duque Márquez is zenuwachtig door de recente protesten tegen het regeringsbeleid in met name Ecuador, Chili en Bolivia.