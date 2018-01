Colombia schort vredesbesprekingen met ELN op

Na een bomaanslag door de guerrilla-organisatie ELN op een politiebureau, stopt de Colombiaanse regering voor onbepaalde tijd de vredesbesprekingen met de linkse rebellen.

„Ik heb besloten de vijfde onderhandelingsronde te schorsen totdat de daden van het ELN overeenstemmen met hun woorden”, zei president Juan Manuel Santos maandag na overleg met de hoofdonderhandelaar van de regering, Gustavo Bell.

De onderhandelingen waren halverwege januari al tijdelijk stopgezet nadat de ELN een aanslag op een oliepijplijn had gepleegd voordat het staakt-het-vuren was geëindigd. De hervatting van de gesprekken was gepland voor de komende dagen.

Door de aanslag op een politiebureau in Barranquilla in het noorden van Colombia zijn vijf politiemensen gedood en 41 anderen raakten gewond. Het ELN heeft de aanslag opgeëist. Sinds het vredesverdrag met de grotere rebellengroep FARC eind 2016, is het ELN, met bijna 2000 strijders, de laatste actieve guerrilla-organisatie in het Zuid-Amerikaanse land.