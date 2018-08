Colombia komt vluchtelingen Venezuela te hulp

Colombia heeft ruim 440.000 Venezolaanse migranten een tijdelijke verblijfsstatus gegeven. President Juan Manuel Santos zei in een verklaring dat Venezolanen in zijn land toegang krijgen tot medische noodhulp, onderwijs en sociale voorzieningen. Hij sprak over een „internationale mijlpaal” op migratiegebied.

Veel Venezolanen zijn de grens overgestoken vanwege de slechte economische omstandigheden in hun thuisland. Dat gaat gebukt onder een zware crisis door langdurig wanbeleid en dalende olieprijzen. Ook zijn recentelijk ongeveer een kwart miljoen Colombianen teruggekeerd die in het buurland leefden.

Het door Santos ondertekende decreet geeft honderdduizenden Venezolanen die nog geen visum hadden toestemming twee jaar in Colombia te blijven. De regering trekt ook 20 miljoen peso (circa 6 miljoen euro) uit om ziekenhuizen te compenseren die migranten behandelden met bijvoorbeeld kanker of diabetes.

De president, die binnenkort afzwaait, herhaalde zijn kritiek op de Venezolaanse regering van Nicolás Maduro. Hij hekelde het feit dat de Venezolaanse bevolking omkomt door „hongersnood en ziekten”, hoewel ze leven in een „rijk land” met enorme oliereserves.