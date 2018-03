Colombia en VS willen cokeproductie halveren

Colombia en de Verenigde Staten gaan samenwerken om de productie van cocaïne en de teelt van coca in het Zuid-Amerikaanse land in de komende vijf jaar te halveren. Dat zijn beide landen overeengekomen.

In Colombia stond eind 2016 188.000 hectare aan cocaplanten en bereikte de productie van cocaïne 910 ton, zo stelt de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. „Met deze bestrijding willen we de geschatte cocaïneproductie in 2023 met 50 procent hebben teruggebracht”, zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Thomas Shannon.

„Op het gebied van veiligheid en drugsbestrijding blijven we samenwerken. We weten dat we door samen te werken op een dag van Colombia een drugsvrij land kunnen maken”, liet de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Mária Ángela Holguín in een verklaring weten.