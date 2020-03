Colombia en Venezuela op slot vanwege coronavirus

Venezuela plaatst het hele land in quarantaine nadat het aantal besmettingen maandag met 16 steeg naar in totaal 33. Colombia sluit zijn grenzen vanaf dinsdag tot 30 mei in een poging verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daar zijn 54 mensen geïnfecteerd met het longvirus.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro zei tijdens een televisietoespraak dat de vergaande maatregel noodzakelijk is en dat hij verwacht dat de coronacrisis pas net is begonnen. Maar veel inwoners verlieten toch hun huizen omdat ze het zich niet kunnen permitteren om niet te werken. Venezuela verkeert al geruime tijd in een diepe economische crisis.

Maduro vertelde dat Cuba schepen vol medicijnen stuurt en dat vanuit China beschermende kleding en duizenden testkits worden verscheept richting het land.

De economie van Venezuela is erg afhankelijk van olie-export. Door de uitbraak van het coronavirus en een prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland zijn de olieprijzen sterk gedaald. Volgens Maduro ligt de prijs voor een vat Venezolaanse olie inmiddels onder de productiekosten.

Ook in andere Latijns-Amerikaanse landen worden steeds meer maatregelen genomen nu het virus om zich heen grijpt. Chili en Peru hebben maandag hun grenzen gesloten. In Chili is het aantal besmettingen binnen een dag verdubbeld en staat het totaal op 155. In Peru is de noodtoestand uitgeroepen.

Ook in Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay zijn grenzen gedeeltelijk op slot. In Paraguay geldt zelfs een avondklok. Ook daar neemt het aantal besmettingen snel toe. De minister van Gezondheid van Mexico heeft maandag bevestigd dat het aantal geïnfecteerden in zijn land is gestegen van 53 naar 82.