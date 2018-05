Colombia en ELN praten verder op Cuba

Colombia en guerrillabeweging ELN verplaatsen hun vredesonderhandelingen naar Cuba. De gesprekken vonden eerst plaats in Ecuador, maar dat land wil niet langer optreden als gastheer.

De Ecuadoraanse president Lenin Moreno zei vorige maand dat zijn land geen bemiddelende rol wil spelen tot de guerrillabeweging haar „terreurdaden” beëindigt. Hij noemde geen voorbeelden, maar de ELN heeft zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan bomaanslagen en ontvoeringen. Zo hield de organisatie vorig jaar de Nederlandse programmamaker Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender vast.

De Colombiaanse regering en de ELN maakten in een gezamenlijke verklaring bekend dat de onderhandelingen volgende week worden hervat in de Cubaanse hoofdstad Havana. De partijen proberen onder meer een nieuwe wapenstilstand te sluiten. Het vorige staakt-het-vuren verliep in januari.

De Colombiaanse regering sloot in 2016 al een vredesakkoord met het grotere FARC. De formele onderhandelingen met de ELN begonnen ongeveer vijftien maanden geleden in Quito, de hoofdstad van Ecuador.