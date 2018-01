Colombia: ELN zit achter bomaanslagen

De ELN-rebellen zitten volgens de Colombiaanse autoriteiten achter recente aanslagen op politiebureaus. Door de explosies vielen afgelopen weekend zeven doden. Ook raakten tientallen mensen gewond.

De meeste slachtoffers vielen zaterdag bij een ontploffing in havenstad Barranquilla. Daar kwamen vijf agenten om het leven en liepen meer dan veertig mensen verwondingen op. Later volgden aanslagen in de provincie Bolívar en de stad Soledad.

Minister Luis Carlos Villegas (Defensie) zei maandag op de radio dat het zogeheten Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) verantwoordelijk is „voor deze vreselijke daden”. Dat roept volgens de bewindsman de vraag op of de opstandelingen wel bereid zijn vrede te sluiten.

De rebellen en de regering sloten in oktober een wapenstilstand, maar dat bestand verliep eerder deze maand. Daarop laaide het geweld weer op. ELN liet maandag weten een voorstander te zijn van een nieuw staakt-het-vuren, maar in de tussentijd de wapens niet te laten rusten.