Colombia brengt ELN financiële slag toe

De Colombiaanse autoriteiten hebben de guerrillabeweging ELN een flinke financiële slag toegebracht in het noordelijke departement Antioquia. Eenheden van het leger en de nationale narcoticabrigade vernietigden in de buurt van Valdivia vijf laboratoria voor de productie van cocaïne.

De waarde van de drugs en chemicaliën die in beslag werden genomen, bedraagt meer dan 6 miljard pesos (ongeveer 1,7 miljoen euro). Over het aantal aanhoudingen zijn tegen de Colombiaanse media geen mededelingen gedaan in verband met het doorlopende onderzoek.