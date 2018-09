Collomb kandidaat voor post burgemeester Lyon

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb stapt in 2019 uit de regering van president Emmanuel Macron om campagne te kunnen voeren voor de burgemeestersverkiezing in Lyon in 2020. In een interview dinsdag met het blad l’Expres zegt Collomb dat „als hij niet ziek wordt” hij graag opnieuw burgemeester wil worden.

De 71-jarige Collomb was van 2001 tot 2017 ook al burgemeester van Lyon. Hij gaf die functie op om minister te worden in de regering van Macron.

Eind jaren zestig was Collomb medeoprichter van de Franse Socialistische Partij (SP). Hij was een van de eerste prominente PS-leden die opstapte om zich aan te sluiten bij de beweging En Marche van Macron.