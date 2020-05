Colleges universiteit Cambridge komend jaar alleen via internet

Studenten op de universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk hoeven het komende academische jaar vermoedelijk niet of nauwelijks in de collegebanken plaats te nemen. De gerenommeerde instelling maakte bekend dat hoorcolleges vanwege de coronacrisis tot de zomer van 2021 via internet worden gehouden.

De universiteit sloot de campus al in maart, nadat de regering een lockdown afkondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels is besloten het onderwijs een jaar via internet te verzorgen. „Omdat het aannemelijk is dat social distancing verplicht zal blijven, heeft de universiteit besloten dat er het komende academisch jaar geen colleges zijn waarbij mensen fysiek aanwezig moeten zijn”, aldus een verklaring.

Het is volgens brancheorganisatie Universities UK vermoedelijk de eerste keer dat een Britse universiteit dergelijke maatregelen voor een heel jaar doorvoert. Cambridge zegt wel dat de aanpak nog tegen het licht kan worden gehouden als de overheid met nieuwe richtlijnen komt. Ook sluit de instelling niet uit dat kleinere groepjes nog wel bijeen kunnen komen.