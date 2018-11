Collectie met juwelen Marie-Antoinette geveild

Een koninklijke collectie met onder meer juwelen van Marie-Antoinette, de vrouw van de Franse koning Lodewijk XVI, heeft woensdag op een veiling in Genève 53,5 miljoen Zwitserse frank opgebracht. Dat is omgerekend ongeveer 47 miljoen euro.

Het topstuk van de collectie was een hanger met een parel en diamanten die in de 18e eeuw in bezit was van Marie-Antoinette. Vooraf was de waarde ervan tussen de 1 en 2 miljoen Zwitserse frank geschat, maar de parel ging onder de hamer voor 36,4 miljoen Zwitserse frank, meldt veilinghuis Sotheby’s.

Nadat Marie-Antoinette in de dagen van terreur die volgden op de Franse Revolutie door de guillotine werd onthoofd, werden de juwelen van generatie op generatie doorgegeven binnen het Huis Bourbon-Parma.